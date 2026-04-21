Bamers presentó su nueva temporada otoño-invierno con activación en tienda de Parque Arauco

21 abr. 2026 - 14:43 hrs.

Bamers dio inicio oficial a su temporada otoño-invierno con una experiencia en tienda realizada en Parque Arauco, en la comuna de Las Condes. La activación marcó el lanzamiento de su nueva campaña “Elegir verte bien”, enfocada en el estilo personal y la comodidad en el día a día.

La jornada, abierta al público, buscó acercar la marca a sus consumidores a través de una propuesta que combinó moda, experiencia y comunidad, reforzando su posicionamiento dentro del segmento de calzado accesible y en línea con las tendencias actuales.

“Elegir verte bien”: Foco en estilo y decisión personal

Bajo este concepto, Bamers pone el énfasis en la elección consciente de cómo presentarse, entendiendo la moda como una combinación entre estilo y funcionalidad.

Paulette Berg, gerente de marca, explica que el foco de los nuevos productos es “combinarlos con accesorios, como gorros y calcetines, además de la personalización de las botas”.

Experiencia para el público

Durante el evento, los asistentes pudieron participar en distintas actividades diseñadas para potenciar la experiencia en tienda. Entre ellas, destacaron la presencia de un DJ en vivo, espacios de café y catering junto a Pinsa Wellness, así como una zona de personalización de botas y botines con charms. Esta experiencia continuará en distintas tiendas del país en las siguientes fechas: Mallplaza Norte (24/04), Cenco Costanera (02/05 y 05/06), Parque Arauco (02/05) y Mallplaza Trébol (29/05). Además, se incluyó una “garra de premios” con distintas sorpresas para el público.

La jornada también contó con la participación de influencers, quienes compartieron contenidos en redes sociales, amplificando el alcance de la activación.

La nueva colección "Elegir verte bien" ya se encuentra disponible en tiendas Bamers a lo largo del país y en su sitio web oficial.