Pronto Copec y estación de servicio de Huechuraba logran certificación internacional en gestión de residuos

23 abr. 2026 - 09:50 hrs.

Copec dio a conocer un nuevo avance en su estrategia de sostenibilidad al certificar la estación de servicio y tienda Pronto Copec de Pedro Fontova bajo el estándar TRUE Zero Waste Certification, uno de los más exigentes a nivel global en gestión de residuos y economía circular.

Se trata de la primera instalación en Chile en obtener este reconocimiento, tras implementar un sistema integral y trazable de gestión de residuos. Gracias a ello, el punto logró aumentar su tasa de desvío desde un 50% en enero de 2024 a un 91,4%.

El hito forma parte de la meta de la compañía de alcanzar "Cero Residuos al 2029", en línea con su estrategia de sostenibilidad y su declaración pública de cambio climático.

Trabajo local en reciclaje y gestión ambiental

Desde el municipio, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, destacó que esta iniciativa posiciona a la comuna como la primera del país en contar con una estación de servicio con certificación cero residuos, reforzando el trabajo local en reciclaje y gestión ambiental.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la valorización de residuos orgánicos a través de un modelo de economía circular. En alianza con distintas empresas, estos desechos se transforman en insumos para alimentación animal, cuyos productos luego regresan a la cadena de consumo en las tiendas.

A esto se suma el reciclaje de residuos sólidos, compostaje industrial, producción de biodiésel a partir de aceites de fritura y la donación de alimentos para evitar desperdicios.

Desde Copec señalaron que este avance refleja cómo la estrategia de sostenibilidad comienza a traducirse en resultados concretos, con un modelo que busca escalarse a lo largo del país e involucrar a colaboradores, proveedores y clientes.