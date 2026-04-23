Últimas entradas disponibles: Isabel Pantoja vuelve a Chile con conciertos en Movistar Arena y Monticello

23 abr. 2026 - 10:10 hrs.

Isabel Pantoja está a días de regresar a Chile con dos conciertos como parte de su gira "50 Aniversario". La artista española se presentará el 29 de abril en el Movistar Arena y el 30 de abril en Gran Arena Monticello, en San Francisco de Mostazal.

El recorrido comenzará en Santiago, donde la cantante subirá al escenario junto a una orquesta en vivo para interpretar parte de su repertorio, con canciones como "Así fue" y "Se me enamora el alma". La segunda fecha se realizará en San Francisco de Mostazal, en un formato distinto que busca una mayor cercanía con el público en el cierre de su paso por el país.

Esta gira, que conmemora sus 50 años de carrera, contempla un espectáculo con despliegue técnico que incluye iluminación, diseño sonoro y vestuario de alta costura, preparado para la ocasión.

"Isabel llega en un momento de plenitud artística. Chile siempre ha sido su segunda casa y ella lo sabe; por eso, el repertorio para estas fechas ha sido escogido con un cuidado especial para tocar el corazón de los chilenos", señalaron desde Iguana Producciones.

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Desde la producción informaron que ambas fechas en Chile se encuentran en su etapa final de venta, con pocas entradas disponibles para el concierto en Santiago, a través de Puntoticket, y para el show en San Francisco de Mostazal, mediante Ticketmaster.