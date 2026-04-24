Pronto Copec celebra el '24 de completos' con 2x1 y extiende la invitación a la industria a sumarse

24 abr. 2026 - 12:14 hrs.

Pronto Copec anunció una convocatoria abierta dirigida a marcas, locales y distintos actores de la industria gastronómica, con el objetivo de instalar el "24 de completos" como una tradición mensual en Chile. La iniciativa propone que, a partir de ahora, cada día 24 se activen acciones como promociones y beneficios, buscando darle un espacio fijo en el calendario a uno de los alimentos más populares del país.

La idea comenzó a tomar forma en marzo, cuando se realizó el primer "24 de completos", instancia que permitió posicionar la fecha y evaluar su recepción. A partir de ahí, la propuesta avanza hacia una etapa más abierta, en donde la invitación es a adoptar la fecha como una costumbre compartida entre distintas marcas que tengan el completo dentro de su menú.

"Las tradiciones no se imponen, se construyen entre todos. Por eso creemos que el completo, que ya es parte de la identidad de los chilenos, tiene el potencial de transformarse en un ritual mensual que convoque a personas, locales y marcas en todo el país", comentaron desde Pronto Copec.

Día del Hot Dog: 2X1 en completos

En el marco del Día del Hot Dog, Pronto Copec realizará este 24 de abril una promoción 2X1 en completos en sus más de 500 locales a nivel nacional, con el objetivo de que la celebración se extienda de norte a sur del país y seguir posicionando cada día 24 como una fecha dedicada a uno de los clásicos de la gastronomía chilena.

La iniciativa forma parte de una convocatoria abierta impulsada por la marca, que invita a locales, marcas y actores del rubro gastronómico a sumarse a esta propuesta. La idea es que, con el tiempo, el "24 de completos" se consolide como una tradición compartida que vaya creciendo con la participación de distintos espacios y propuestas a lo largo del país.