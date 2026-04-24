Clínica Bupa Santiago se suma a la cirugía robótica y realiza su primer procedimiento en el país

24 abr. 2026 - 16:42 hrs.

Clínica Bupa Santiago realizó su primera intervención con tecnología robótica, convirtiéndose en un nuevo actor en la incorporación de este tipo de procedimientos de alta complejidad en el país.

El hito se concretó en el marco de su alianza con la Universidad San Sebastián, con la implementación del sistema Toumai, una plataforma quirúrgica que permite realizar operaciones mediante control remoto, visualización en alta definición y brazos robóticos con un rango de movimiento superior al de la mano humana.

El primer procedimiento fue una prostatectomía radical, una cirugía clave en el tratamiento del cáncer de próstata donde la precisión es fundamental. Gracias a esta tecnología, se logra una disección más exacta, lo que influye directamente en los resultados clínicos y en la recuperación del paciente.

"La innovación al servicio de las personas"

Desde la clínica, destacan que este avance responde a una estrategia centrada en acercar la innovación a los pacientes y mejorar la resolución de patologías complejas. "Hoy el foco está en cómo ponemos la innovación al servicio de las personas. La incorporación de esta tecnología nos permite resolver de mejor manera patologías complejas y, al mismo tiempo, seguir ampliando el acceso a este tipo de procedimientos", explicó el director médico de la clínica, Dr. Rodrigo Hernández.

La cirugía robótica se ha posicionado como uno de los avances más relevantes en la medicina en las últimas décadas, principalmente por sus beneficios, como una menor invasividad, la reducción del dolor postoperatorio y tiempos de recuperación más rápidos.

La incorporación de esta tecnología no se limitará a la urología, ya que, desde la institución proyectan su uso en otras áreas como cirugía digestiva, ginecología y cirugía torácica, con el objetivo de ampliar progresivamente el acceso a este tipo de intervenciones.

Este avance se implementa en una red clínica que cuenta con 280 camas y uno de los servicios de camas críticas más amplios del país, con 80 unidades. Además, dispone de 110 box de consultas médicas, más de 53 especialidades y un servicio de urgencia de alta complejidad operativo 24/7, lo que permite abordar patologías de distinta complejidad.