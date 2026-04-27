Invitadas de Farmacias Ahumada vivieron el humor de Detrás del Muro desde un espacio VIP

27 abr. 2026 - 15:55 hrs. | Act. 28 abr. 2026 - 14:49 hrs.

El viernes 24 de abril, en Detrás del Muro, un grupo de invitadas de Farmacias Ahumada presenció en vivo el programa desde un espacio VIP, en el marco de una actividad que buscó destacar la risa como parte del bienestar cotidiano.

Durante la instancia, las invitadas recorrieron las instalaciones del canal, compartieron con parte del elenco en un Meet & Greet y disfrutaron en primera persona de los sketches del programa, lo que les permitió conocer de cerca cómo se vive el humor televisivo más allá de la pantalla.

Juan Enrique López, ejecutivo de ventas de Megamedia, destacó el sentido de la alianza: "Estamos junto a Farmacias Ahumada, auspiciador de 'Detrás del Muro'. Ellos impulsan este año el concepto 'las cosas que te hacen bien', y la risa es una de ellas. Por eso quisimos generar una instancia que conectara con su comunidad, invitando a colaboradores y clientes a vivir la experiencia del programa y compartir un momento para reír y sentirse bien".

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