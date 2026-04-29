'Hay Equipo Detrás de la Gloria' presenta la historia de Macarena Pérez en el BMX freestyle

29 abr. 2026 - 13:43 hrs. | Act. 30 abr. 2026 - 16:23 hrs.

Con el objetivo de visibilizar las historias que hay detrás del alto rendimiento en el deporte chileno, JAC, en alianza con Mega y Team Chile, presentó un nuevo capítulo de “Hay equipo detrás de la gloria”, iniciativa que busca destacar el camino, la disciplina y las redes de apoyo que acompañan a los deportistas.

En esta oportunidad, el episodio está centrado en Macarena Pérez, deportista del Team Chile y referente del BMX freestyle, quien muestra parte de su rutina de entrenamiento y preparación en esta disciplina.

El capítulo, conducido por Gustavo Huerta, aborda distintos aspectos de su proceso deportivo, incluyendo la exigencia física y mental que implica el BMX freestyle, donde la constancia y la repetición son claves para lograr resultados.

Además, se revela el rol del entorno cercano en su carrera, destacando el apoyo de su equipo y familia como un factor importante en su desarrollo deportivo, especialmente en momentos de dificultad durante los entrenamientos.

El contenido forma parte de esta serie de cápsulas que buscan poner en valor lo que ocurre fuera de la competencia, mostrando el trabajo previo que hay detrás del rendimiento de los deportistas.

El capítulo ya se encuentra disponible en las plataformas digitales de Mega y Megadeportes.