Decathlon consolida su expansión con tres nuevas tiendas en Osorno, Valdivia y Temuco

30 abr. 2026 - 11:17 hrs.

La compañía deportiva Decathlon anunció su plan de crecimiento en Chile para este año, que contempla la apertura de tres nuevas tiendas en el sur del país. La marca llegará a Osorno, Valdivia y Temuco, con el objetivo de ampliar su presencia y acercar el deporte a más personas.

La primera tienda abrirá en Osorno, en el centro comercial Cenco Osorno, a mediados de 2026. Tendrá más de 1.000 m² y ha sido diseñada para ofrecer una experiencia cercana y eficiente, facilitando el acceso a productos deportivos de calidad para distintos niveles de práctica. En su oferta incluirá equipamiento para disciplinas como trekking, running, ciclismo, deportes de invierno y actividades outdoor, además de deportes colectivos y alternativas orientadas al bienestar.

"Acercar el deporte y el bienestar"

Esta expansión responde al fuerte interés por las actividades deportivas en el sur del país y a la constante llegada de turistas a la zona. En esa línea, las próximas tiendas abrirán durante el segundo semestre en Mall Paseo Valdivia y Cenco Temuco, reforzando así la red de tiendas de la marca y su canal online en Chile.

La apertura de estas nuevas tiendas también tendrá impacto en el empleo local. Según informó la compañía, el plan de crecimiento contempla un aumento de aproximadamente un 10% en su planilla de personas trabajadoras en el país.

Ante este anuncio, Jorge González, líder de expansión y desarrollo de Decathlon, comentó que "la llegada a Osorno, Valdivia y Temuco es un paso clave dentro de nuestra estrategia de desarrollo en Chile. El plan busca acercar el deporte y el bienestar cada vez a más personas, adaptándonos a las características de cada territorio, con una oferta inigualable".

Asimismo, agregó que "estas tiendas no solo amplían nuestra red omnicanal y puntos de contacto físicos, sino que también fortalecen nuestro compromiso con las comunidades locales, promoviendo estilos de vida activos y saludables".

En Chile, la marca ya cuenta con 15 tiendas físicas distribuidas en cinco regiones y mantiene presencia en todo el territorio a través de su sitio web.