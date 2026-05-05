Chic France presentó su nueva colección de ropa interior con desfile en Only Friends

05 may. 2026 - 10:38 hrs. | Act. 06 may. 2026 - 11:43 hrs.

Chic France presentó su nueva colección de ropa interior en un desfile realizado en el programa Only Friends, instancia en la que dio a conocer una propuesta centrada en la comodidad y el estilo.

El lanzamiento se realizó en el programa Only Friends, con una pasarela conducida por Tonka Tomicic y Raquel Argandoña. El desfile se estructuró como un recorrido por distintos momentos del día, representados a través de cuatro looks de la colección.

Bajo el concepto "la feminidad hecha paisaje", la propuesta toma inspiración del sur de Francia, incorporando materiales como encaje y tul, junto a diversas siluetas pensadas para adaptarse a las necesidades de la mujer chilena actual.

La colección incluye bralettes sin estructura, sostenes con y sin padding, pantaletas y calzones tipo hikini, con foco en ofrecer distintos niveles de soporte según cada uso, manteniendo la comodidad como eje central.

La colección ya se encuentra disponible en el sitio web oficial de la marca, y en los principales retailers del país.