Un espectáculo que mezcla danza, naturaleza e ilusión: MOMIX regresa a Chile con 'Botánica'

06 may. 2026 - 15:37 hrs.

Uno de los montajes escénicos más impactantes a nivel internacional vuelve a Chile este 2026. Se trata de MOMIX, una fución de danza, música e ilusión en propuestas que desafían los límites del cuerpo y la percepción.

En esta oportunidad, la compañía internacional presenta “Botánica”, una creación de Moses Pendleton que propone un viaje sensorial inspirado en la naturaleza y sus procesos de transformación, invitando al público a sumergirse en un universo donde lo visual y lo emocional se entrelazan.

El espectáculo destaca por su innovador uso de vestuario, utilería y efectos escénicos que dan vida a paisajes imaginarios. A través de coreografías que parecen desafiar la gravedad y una banda sonora que evoca desde sonidos naturales hasta composiciones como las de Antonio Vivaldi, “Botánica” se convierte en una experiencia inmersiva que estimula todos los sentidos. Un show para quienes buscan asombro y emoción en un mismo escenario y sus entradas ya se encuentran disponibles en Punto Ticket.