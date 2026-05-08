Rubén Blades presentará 'Fotografías Tour' en el Movistar Arena

08 may. 2026 - 08:49 hrs.

El cantante y compositor de salsa Rubén Blades regresará a Chile con "Fotografías Tour", en lo que será un único concierto en el país y que, además, marcará el inicio de su ciclo de despedida de los escenarios.

El concierto está programado para el 14 de agosto en el Movistar Arena, donde el artista presentará su más reciente disco, Fotografías, junto a una selección de sus canciones más emblemáticas.

Sobre el escenario estará acompañado por Roberto Delgado y su orquesta, con quienes repasará canciones como Pedro Navaja, Plástico, Decisiones y Amor y Control, además de temas de discos como Siembra y Buscando América.

El álbum Fotografías forma parte del trabajo que Ruben Blades viene desarrollando con su orquesta de Panamá. Según el propio artista, la banda "demuestra su versatilidad al interpretar diversos formatos: dos trompetas, tres trombones, orquesta y Big Band".

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Las entradas ya están disponibles en Punto Ticket, con precios que van desde los $25.000 hasta los $120.000.