Pink Carpet, arte y estaciones sensoriales marcaron el lanzamiento de Kérastase Gloss Absolu Crème

08 may. 2026 - 12:36 hrs.

Kérastase llevó a cabo el lanzamiento de su nueva línea Gloss Absolu Crème, en un evento que se desarrolló en un pabellón de cristal ubicado en el sector de Vitacura, el que fue intervenido para dar forma a “The Gloss Pavilion”, un espacio diseñado en torno a conceptos como luz, reflejo y textura.

Previo al evento, la marca activó la fachada del lugar con un lienzo teaser para generar expectativa en torno al lanzamiento.

Pink Carpet marcó la llegada de invitadas

La jornada comenzó con una Pink Carpet instalada en el acceso al recinto, donde distintas figuras del espectáculo y creadoras de contenido desfilaron mostrando sus looks, con énfasis en el cabello.

Entre las invitadas que participaron de esta instancia estuvieron Jorge Chacón, Raquel Argandoña, Florencia Araneda y Helenia Melan quienes además fueron parte de entrevistas en el lugar.

Experiencia inmersiva con estaciones y activaciones

El encuentro convocó a más de 300 invitados, entre profesionales de salones de belleza, rostros y creadores de contenido, quienes recorrieron una experiencia distribuida en cuatro pisos del recinto.

Al interior, el recorrido comenzó con un espacio museográfico enfocado en la trayectoria de la marca en el cuidado capilar, integrando ciencia y tecnología como parte de su desarrollo. Luego, la experiencia se extendió en distintos niveles con estaciones multisensoriales.

Entre las activaciones, se incluyeron demostraciones y diagnósticos en tiempo real, replicando la dinámica de un salón profesional, junto a producciones fotográficas editoriales, intervenciones de arte y música.

La programación también consideró la grabación de un podcast en vivo encabezado por Josefina Montané junto a su familia, contenido que será publicado en plataformas digitales. En el nivel superior, la artista Anne Ramos intervino piezas en cerámica, vinculando el concepto de brillo y textura con un enfoque material.

“Con Gloss Absolu Crème quisimos llevar el brillo a una experiencia completa, no solo desde el resultado en el cabello, sino también desde cómo se vive y se percibe. Esta intervención es una propuesta inédita en Chile, donde producto, técnica y puesta en escena conviven para mostrar hasta dónde puede llegar el cuidado capilar hoy”, señaló Alfredo Bustamante, Product Manager de Kérastase.

Una propuesta enfocada en el control del frizz

Gloss Absolu Crème forma parte de la evolución de la línea Gloss Absolu, desarrollada para abordar el frizz, una de las principales preocupaciones en el cuidado del cabello.

La gama incorpora soluciones tanto para cabello fino como grueso, ampliando su alcance dentro de distintas necesidades capilares.

Su fórmula incluye ácido hialurónico, ácido glicólico y aceite de rosa silvestre, además de una fragancia desarrollada por perfumistas.

Productos que componen la línea

La línea está compuesta por shampoo, máscara y crema de peinado sin enjuague, además de productos de terminación como Glaze Drops, un aceite que busca generar un efecto de brillo inmediato en el cabello.

Con este lanzamiento, la marca busca consolidar una rutina completa enfocada en el manejo del frizz, el brillo y el movimiento del cabello, además de instalar conversación en torno al concepto “gloss” en el ámbito de la belleza.