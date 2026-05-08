Cenco Malls celebrará el Día de la Madre con experiencias y sorteos en sus centros comerciales

08 may. 2026 - 17:27 hrs.

El Día de la Madre es una de las fechas más importantes del año en Chile. En ese contexto, Cenco Malls presentó una nueva edición de "Mamá, qué bueno es encontrarnos", una propuesta que busca poner el foco en el encuentro y el tiempo compartido a través de distintas experiencias en sus centros comerciales.

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"Mamá, qué bueno es encontrarnos"

La iniciativa contempla activaciones en Cenco Costanera, Cenco Alto Las Condes, Cenco Florida, Cenco Portal La Dehesa y Cenco Temuco, en donde los visitantes podrán participar en sesiones fotográficas junto a sus madres. Además, habrá espacios para crear cartas y acceder a maquillaje express, con el objetivo de que las familias puedan llevarse una fotografía como recuerdo.

Para participar, los clientes deberán escanear boletas desde $20.000 a través de la app Cenco Malls. Además, las boletas de todos los centros comerciales serán válidas para participar en el sorteo de dos viajes dobles al Caribe, específicamente a Curazao.

"En Cenco Malls buscamos desarrollar espacios y experiencias que realmente conecten con las personas, entendiendo lo que hoy valoran: lugares donde puedan compartir, disfrutar y vivir momentos significativos", señaló Macarena Bassaletti, gerenta Regional de Marketing y Experiencia de Cenco Malls.

Gastronomía y otras actividades

La gastronomía también será parte de la celebración. En QINTO, ubicado en Cenco Costanera, se presenta como una de las alternativas para esta fecha, con un espacio de más de 30.000 m² que reúne sabores, cultura y entretención.

El lugar cuenta con más de 80 restaurantes, bares y propuestas como Sky Bar 300, Luna Bar y Hard Rock Cafe Santiago, transformándose en una opción para quienes buscan compartir en torno a la mesa durante el Día de la Madre.

Otra de las actividades será una masterclass de pilates en Alto Diseño, ubicado en Cenco Alto Las Condes. La instancia será gratuita y se realizará el sábado 9 de mayo a las 10:30 horas, con una duración aproximada de dos horas. Alto Diseño fue inaugurado a fines del año pasado y está enfocado en innovación, moda y emprendimiento, por lo que la actividad busca ofrecer una experiencia distinta para esta fecha.

La propuesta también contempla espacios como Mirador del Alto, Mirador Florida y la zona gastronómica de Cenco Portal La Dehesa, que cuentan con distintas alternativas para celebrar.