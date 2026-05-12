31 Minutos recorrerá Chile con su nuevo show en vivo 'Radio Guaripolo'

12 may. 2026 - 11:08 hrs.

El proyecto televisivo 31 Minutos confirmó una nueva gira nacional con el espectáculo “Radio Guaripolo”, una propuesta en vivo que recorrerá distintos escenarios del país durante este 2026.

El montaje contempla funciones en Antofagasta, Iquique, San Francisco de Mostazal (Gran Arena Monticello), Concepción, Temuco, Puerto Montt, donde el público podrá reencontrarse con algunos de los personajes más emblemáticos del programa. La primera parada será el 12 de junio, en el gimnasio Arena de Puerto Montt. Los clientes Banco Estado podrán acceder a un 20% de descuento en sus entradas.

La nueva propuesta tendrá nuevamente a Guaripolo como protagonista, quien asumirá el rol de conductor de la radio ficticia que articula el espectáculo. Sobre el escenario estará acompañado por personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Patana y Cebollón, en un formato que mezcla humor, música y sketches dirigidos a públicos de distintas edades.

El show incluirá además la interpretación de algunas de las canciones más recordadas de la serie, entre ellas “Diente Blanco, no te vayas”, “Yo nunca vi televisión” y “Mi muñeca me habló”, integradas dentro de una historia especialmente creada para esta nueva gira.

Las funciones son producidas por La Oreja, y las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket.