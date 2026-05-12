'Baila a lo Loco Tour': Los Meñiques de la Casa y Saritah Bebé se presentarán en el Movistar Arena

12 may. 2026 - 15:52 hrs.

El dúo venezolano "Los Meñiques de la Casa" y la mexicana Saritah Bebé llegarán al Movistar Arena el próximo 24 de mayo con su espectáculo “Baila a lo Loco Tour 2026”.

¿Quiénes son los Meñiques de la Casa?

El proyecto musical nació durante la pandemia con videos publicados por Rossiel Cristina Gutiérrez Franco y Carlos Luis Sánchez Marinucci, conocidos como Rossi y Luigi en redes sociales orientados al entretenimiento familiar y, con el paso del tiempo, se expandió hacia presentaciones en vivo y giras internacionales.

Actualmente radicados en México, el grupo desarrolla espectáculos enfocados en niños y familias, combinando canciones bailables, coreografías y personajes animados. Su contenido también incorpora elementos educativos y dinámicas participativas pensadas para el público infantil.

Ahora, el dúo confirmó su regreso a Chile con una presentación programada para el próximo 24 de mayo en el Movistar Arena, como parte de su gira “Baila a lo Loco Tour 2026”.

Un show con música, baile y personajes

La propuesta de Los Meñiques de la Casa mezcla música pop infantil con coreografías y puestas en escena que incluyen personajes como DivertiDoggy y Monotón, habituales dentro de sus shows y videos digitales.

El grupo se ha presentado en distintos escenarios de Latinoamérica y ha consolidado una comunidad de seguidores a través de plataformas digitales, especialmente entre audiencias infantiles y familiares.

Las entradas están disponibles a través de PuntoTicket. Además, la producción informó que actualmente existe un 30% de descuento por tiempo limitado para la compra anticipada de tickets.