Más de 4.000 atletas escolares participaron en el interescolar de atletismo auspiciado por Soprole

12 may. 2026 - 16:05 hrs. | Act. 13 may. 2026 - 11:15 hrs.

El Estadio Nacional fue escenario de una nueva edición del Interescolar Preparatorio Mario Correa Letelier e Ilse Barends Heck Soprole 2026, encuentro que reunió a más de 4.000 atletas escolares de distintos puntos del país en una jornada marcada por el deporte, la competencia y el ambiente familiar.

La actividad, organizada por el Club Atlético de Santiago y auspiciada por Soprole, convocó estudiantes desde quinto básico en adelante, además de familias completas que llegaron hasta el recinto para acompañar a los jóvenes deportistas.

Desde la organización destacaron que más de 800 participantes viajaron desde regiones para ser parte de esta instancia, consolidando al interescolar como uno de los eventos deportivos escolares más importantes del país.

"Creemos que el deporte va muy en línea con lo que son los valores de Soprole y para nosotros nutrir sonrisas no es solo a través de nuestros productos, sino también a través de instancias como esta que obviamente fomentan en los niños valores, disciplina, perseverancia, trabajo en equipo y que los hacen crecer no solo como atletas sino también como personas", señaló Daniela Hott, gerenta de Asuntos Corporativos de Soprole.

Récords y resultados de pista

La jornada dejó resultados en distintas pruebas de pista, donde uno de los principales hitos fue el conseguido por el Colegio del Sagrado Corazón de Apoquindo. Su equipo femenino infantil registró un tiempo de 1:46.50 en la Posta 4x200 y superó un récord que permanecía vigente desde hace 10 años.

En las pruebas de fondo, Álvaro Pinto, del Colegio Salesianos de Valparaíso, obtuvo el primer lugar en los 3.000 metros planos hombres superior con un tiempo de 8:56 minutos. En la competencia femenina, Aurelia Loroño, del Colegio Everest, ganó la prueba con un registro de 11:02.72 y sumó su cuarta medalla en el campeonato.

Las competencias de vallas también definieron a sus ganadores en distintas categorías, como Catalina Potthoff, del Lycée Claude Gay, que obtuvo el primer lugar en los 60 metros vallas mujeres Preparatoria, mientras que Salvador Molina, del Colegio Verbo Divino, ganó la prueba masculina. En categorías superiores, Leonor Ferreiro, del Saint George’s College, se quedó con los 100 metros vallas mujeres Superior y Martín Casali ganó los 110 metros vallas hombres Intermedia.

En velocidad, Roxana Ramírez, del Colegio Los Conquistadores de Cerrillos, y Franco Stefoni, del Andrée English School, obtuvieron el primer lugar en los 100 metros planos categoría Superior. En categorías menores, Javiera Vega y Lucas Huerta ganaron los 60 metros planos preparatoria, mientras que Antonella Huerta Jaure y Agustín Díaz se impusieron en los 80 metros planos Infantil.

Saltos y lanzamientos

En las pruebas de salto, Jacinta Philipps, del Colegio Santa Úrsula, ganó el salto largo mujeres Superior con una marca de 5.77 metros. En categoría Infantil, Olivia Petersen, del Colegio San Anselmo, obtuvo el primer lugar e igualó el récord vigente tras alcanzar los 5.32 metros.

En salto con garrocha hombres Superior, Juan Quemada, del Colegio Monte Tabor, se quedó con el primer lugar luego de superar los 4.60 metros.

En lanzamientos, Cristóbal Cortés, del Colegio Tabancura, ganó la bala hombres Intermedia, mientras que Gabriela Torrealba, del SS.CC. Manquehue, obtuvo el primer lugar en jabalina mujeres Intermedia.

Resultados por equipos

En las pruebas de relevos, el Colegio Verbo Divino obtuvo el primer lugar en la Posta 8x50 hombres Preparatoria, además de las competencias 5x300 hombres Intermedia y 4x400 hombres Superior.

En la tabla general masculina, el Verbo Divino terminó en el primer lugar con 385 puntos. En mujeres, el Villa María Academy obtuvo el campeonato con 184 puntos y alcanzó su título número 33 en el certamen.