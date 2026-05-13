'Hay Equipo Detrás de la Gloria' estrena episodio centrado en la historia del taekwondista Felipe Olivero

13 may. 2026 - 09:46 hrs. | Act. 14 may. 2026 - 08:57 hrs.

Con el objetivo de visibilizar las historias que hay detrás del alto rendimiento en el deporte chileno, JAC, en alianza con Mega y Team Chile, presentó un nuevo capítulo de "Hay Equipo Detrás de la Gloria", iniciativa que busca destacar el camino, la disciplina y las redes de apoyo que acompañan a los deportistas.

El protagonista de este episodio es Felipe Olivero, deportista de taekwondo del Team Chile y embajador JAC, quien muestra parte del trabajo que existe detrás de una disciplina donde la precisión, la rapidez y la fortaleza mental son clave para competir al más alto nivel.

Conducido por Gustavo Huerta, el capítulo profundiza en distintos aspectos de su carrera deportiva, desde sus inicios en el taekwondo, cuando tenía solo seis años, hasta el presente, donde hoy se posiciona como uno de los referentes nacionales de la disciplina, tras coronarse campeón del Panamericano de Taekwondo Brasil 2026.

Durante la conversación, Olivero también habla sobre la otra cara del alto rendimiento, marcada por las derrotas, la presión y la importancia de mantenerse fuerte mentalmente en una disciplina donde cada combate exige control y claridad. Además, el deportista destaca el rol fundamental que ha tenido su familia a lo largo de su trayectoria y comparte el gran objetivo que hoy guía su carrera: conseguir una medalla olímpica.

El contenido forma parte de esta serie audiovisual que busca visibilizar las historias, sacrificios y procesos que existen detrás de cada deportista.

El capítulo ya está disponible en las plataformas digitales de Mega y Megadeportes.