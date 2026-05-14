Del 15 al 17 de mayo: La comuna de Arauco recibirá la tercera fecha del Copec RallyMobil.

14 may. 2026 - 16:09 hrs.

El campeonato nacional del Rally comienza este fin de semana su paso por la Región del Biobío con el esperado Rally de Arauco, tercera fecha del Copec RallyMobil 2026, que promete una intensa disputa tanto en las rutas como en las tablas de posiciones de pilotos y equipos.

La competencia comenzará este viernes 15 de mayo con el shakedown desde las 14:00 horas, mientras que la partida estelar se realizará a las 18:00 horas en la Plaza de Armas de Arauco. La fecha asoma como una de las más atractivas del calendario, especialmente porque incluirá los tramos María Las Cruces y Carampangue, caminos que también formarán parte del WRC Rally Chile Biobío previsto para septiembre.

Rankings tras dos fechas

RC2

Jorge Martínez – 62 puntos

Gerardo Rosselot – 41

Alberto Heller – 36

Pedro Heller – 34

Emilio Rosselot – 21

RC3

Felipe Padilla – 65 puntos

Patricio Muñoz – 43

Eduardo Kovacs – 24

Carlos Prieto – 23

RC4

Juan Claudio Chacón – 45 puntos

Mario Parra – 43

Wilson Ramos – 41

Marcos Persia – 9

Copa GT2i

Sebastián Silva – 55 puntos

Tomás Gallardo – 41

Christobal Masle – 35

Juan José Echavarri – 30

Felipe Arenas – 28

Equipos

CB Tech – 92 puntos

Junior Rally Team – 82

SAG Rally Team – 77

Biobío Rally Team – 71

KMR Motorsport – 58

El Rally de Arauco contempla un recorrido total de 220,28 kilómetros, de los cuales 122,18 corresponden a especiales cronometradas. En total se disputarán ocho tramos, incluyendo el Mobil 1 Power Stage, que entregará puntos extra a los tres primeros lugares de cada categoría.