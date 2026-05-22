Garnier lanzó sus nuevas cremas 'Toque Seco': Promete hasta ocho horas de hidratación sin brillo

22 may. 2026 - 12:43 hrs.

Una crema hidratante que cumpla su función sin dejar sensación grasosa en la piel es la nueva apuesta de Garnier con el lanzamiento de su línea "Toque Seco". La marca presentó esta nueva propuesta de skincare, pensada especialmente para la generación Z, destacando su textura ligera y un acabado toque seco que promete hasta ocho horas de hidratación sin brillo.

La línea cuenta con tres variedades pensadas para distintas necesidades de la piel: Vitamina C anti-manchas, Salicílico anti-imperfecciones y Colágeno, enfocada en prevenir las líneas de expresión.

Daniela Iglesias, encargada de skincare de Garnier, explicó uno de los principales atributos de la nueva línea: "Lo más impresionante de esta crema es su textura, que si pueden ver en verdad es súper extraña: no es ni gel ni crema", detalló. En cuanto a su absorción, la especialista comentó que "al aplicarla, en verdad se absorbe súper rápido, desaparece y hace un efecto un poco como un primer de maquillaje también".

Por otro lado, destacó la versatilidad de la línea, señalando que, aunque funciona para todo tipo de pieles, su principal enfoque está en las mixtas a grasas, ofreciendo una opción práctica para el día a día.

La nueva línea ya se encuentra disponible en supermercados como Lider y Jumbo, farmacias y tiendas especializadas como Preunic y Maicao.