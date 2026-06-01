¿HONOR 400 Lite o Magic 8 Lite 5G? Cuál elegir en este CyberDay 2026

01 jun. 2026 - 14:05 hrs.

[Comunicado de prensa]

El modelo Magic 8 Lite 5G destaca de forma inmediata en el catálogo por contar con una potente configuración de 8GB de memoria RAM y un amplio espacio de 256GB de almacenamiento interno. Esta combinación técnica representa la solución definitiva para terminar con el molesto aviso de almacenamiento lleno que tanto afecta a las personas hoy en día. Impulsado por el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, el dispositivo asegura un desempeño fluido tanto en tareas cotidianas como en procesos más exigentes.

Es importante destacar que Hites ofrece este dispositivo con una rebaja fantástica para quienes buscan un teléfono veloz que resista juegos modernos y aplicaciones pesadas sin trabarse en ningún momento. Su pantalla AMOLED de 6.79 pulgadas con resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120Hz garantiza una experiencia visual vibrante, ideal para el consumo de contenido multimedia. Además, su durabilidad es excepcional, contando con certificaciones de resistencia a caídas de hasta 2.5 metros y protección IP69K contra agua y polvo.

Para completar su perfil de alto rendimiento, el Magic 8 Lite 5G integra una batería de silicio-carbono de 7,500 mAh que promete hasta 3 días de autonomía, junto con un sistema de carga rápida de 66W. Puedes encontrar estas opciones revisando la sección de celulares Honor donde se agrupan las mejores ofertas del momento.

¿Cuáles son las ventajas del modelo con ocho gigas de memoria ram?

Las ventajas principales del Magic 8 Lite 5G son su gran fluidez para ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo gracias a sus 8GB de RAM y su enorme espacio de 256GB de almacenamiento que permite guardar miles de fotos y videos familiares sin experimentar problemas de lentitud en el dispositivo.

El teléfono rendidor que aguanta todo el día funcionando fuera de casa

Para los trabajadores y estudiantes que pasan gran parte de su jornada fuera del hogar, el Honor 400 Lite surge como la alternativa de compra más equilibrada en el mercado actual. Este equipo ha sido diseñado pensando en la movilidad constante, integrando una batería de alta capacidad que garantiza una autonomía extendida para resistir largas horas de uso sin depender de un cargador. Su rendimiento es ideal para quienes requieren un dispositivo confiable durante traslados diarios o extensas jornadas académicas.

En el apartado multimedia, la excelente calidad de su cámara fotográfica permite capturar momentos nítidos con gran detalle, incluso en condiciones variables de iluminación, lo que lo convierte en una herramienta versátil para el uso cotidiano. Además, su compatibilidad total con la red de alta velocidad 5G asegura una experiencia de navegación fluida, permitiendo el consumo de videos en alta definición y una gestión eficiente de redes sociales sin interrupciones.

Actualmente, los precios de liquidación en Hites posicionan a este modelo como una opción sumamente atractiva dentro del Cyber Day 2026, permitiendo a los usuarios cuidar su presupuesto y acceder a tecnología de última generación con una de las mejores relaciones precio-calidad del sector.

¿Para qué tipo de usuario se recomienda el modelo de entrada de esta línea?

El Honor 400 Lite se recomienda principalmente para usuarios que priorizan una excelente duración de batería y una conectividad rápida a redes móviles durante sus traslados diarios buscando un equilibrio perfecto entre calidad fotográfica y un precio sumamente económico para el bolsillo.

El secreto para conseguir una rebaja adicional al momento de pagar

Existe un método muy efectivo para bajar todavía más los precios finales dentro de la tienda digital durante estos días de evento. El uso del cupón especial 10HONOR entrega un diez por ciento de descuento extra sobre los valores que ya se encuentran rebajados en el sitio de Hites. El proceso es realmente sencillo pues solo requiere ingresar el código alfanumérico en el carrito de compras online antes de finalizar la transacción para consolidar el máximo ahorro posible en tecnología este año.

¿Cómo se aplica el código de descuento del diez por ciento adicional?

Para aplicar el cupón 10HONOR, los compradores deben seguir un procedimiento sencillo pero fundamental durante su experiencia de compra digital. Primero, es necesario seleccionar el equipo Honor de su preferencia, ya sea el potente Magic 8 Lite 5G o el equilibrado Honor 400 Lite, y añadirlo al carrito de compras virtual. Una vez que el usuario se encuentre en la sección del carrito, debe localizar la casilla de validación de descuentos específicamente habilitada en el sitio web de Hites para este evento.

Al ingresar el código alfanumérico en dicho campo, el sistema validará la promoción justo antes de procesar el pago final, logrando una rebaja extra del diez por ciento de forma inmediata sobre el valor ya rebajado de los equipos. Este beneficio es acumulable con las ofertas vigentes del Cyber Day 2026, permitiendo a los clientes de Hites acceder a la tecnología de Honor con una de las mejores relaciones precio-calidad del mercado. Es importante realizar este paso antes de confirmar la transacción bancaria para asegurar que el ahorro se vea reflejado en el comprobante de compra.