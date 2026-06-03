L'Oréal Paris anuncia que continúan disponibles las ofertas presentadas en el Live Shopping by Mega

03 jun. 2026 - 10:25 hrs.

El 1 de junio se realizó el Live Shopping de L'Oréal Paris junto a Mega, una transmisión especial que reunió descuentos de hasta un 50% en algunos de los productos más populares de la marca. Para quienes no pudieron conectarse durante el evento, parte de las promociones seguirán disponibles por tiempo limitado.

La actividad, emitida a través de Mega.cl, incluyó ofertas en categorías como skincare, cuidado capilar y maquillaje, además de la presentación de algunos de los lanzamientos más recientes de la marca.

Según informó L'Oréal Paris, los descuentos asociados a la transmisión continuarán vigentes hasta este miércoles a través del sitio web de Preunic.

Lanzamientos destacados en belleza y cuidado personal

Entre las novedades presentadas durante el Live Shopping destacó Glass Skin Liquid Cream, una crema facial inspirada en la tendencia "glass skin", enfocada en aportar hidratación y luminosidad para una apariencia más uniforme y radiante.

En cuidado capilar, la marca presentó productos como Collagen Lifter, desarrollado para reestructurar la fibra capilar, aportando suavidad y cuerpo; y Magic Retouch, una solución temporal pensada para cubrir canas entre coloraciones.

Por su parte, en maquillaje, una de las líneas protagonistas fue LUMI, que incluye productos como bronzer, rubor líquido e iluminadores diseñados para conseguir acabados naturales y luminosos.

Las ofertas anunciadas durante el Live Shopping by Mega estarán disponibles hasta este miércoles en Preunic.cl. En el sitio web, los usuarios podrán revisar los productos participantes, los descuentos vigentes y las condiciones de cada promoción.