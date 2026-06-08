Así fue el estreno de 'La Ruta Perfecta' en De Paseo: Melina Noto recorrió los rincones del Cerro Polanco

08 jun. 2026 - 17:16 hrs. | Act. 10 jun. 2026 - 12:54 hrs.

Con el objetivo de mostrar panoramas al aire libre y acercar a más personas al trekking, este sábado se estrenó "La Ruta Perfecta", presentado por Skechers, el nuevo segmento del programa "De Paseo", en el que Melina Noto recorre distintos senderos cercanos a Santiago para entregar toda la información necesaria antes de aventurarse.

El espacio contará con cuatro capítulos, que se emitirán los días sábado dentro del programa, para mostrar rutas ideales tanto para quienes recién comienzan como para quienes ya tienen experiencia en el senderismo.

Cerro Polanco: El primer destino

En su primer episodio, la periodista visitó el Cerro Polanco, ubicado en la comuna de Huechuraba, al interior del Parque Bosque Santiago, un lugar que destaca por sus senderos de baja dificultad y por ser una excelente alternativa para disfrutar en familia.

Durante el recorrido se entregan datos prácticos como la ubicación, el nivel de dificultad, la extensión del sendero, los horarios de funcionamiento, el tipo de público al que está dirigido y las principales recomendaciones para realizar la ruta de forma segura.

El sendero del Cerro Polanco tiene una distancia aproximada de 3,4 kilómetros, un desnivel positivo cercano a los 80 metros y un tiempo estimado de recorrido que va entre 30 minutos y una hora.

¿Qué encontrarás en la ruta?

Uno de los puntos que llama la atención al comenzar la caminata es el Museo de la Vivienda Tradicional Local, espacio que permite conocer cómo distintas comunidades se adaptaron a su entorno a través de construcciones y tradiciones representativas de Chiloé, Rapa Nui y la zona central del país.

Además, el parque cumple un importante rol en la reforestación de flora nativa, impulsando iniciativas para conservar y repoblar especies propias del ecosistema local.

Desde este mismo sector también es posible conectar con la ruta hacia el Cerro El Carbón, sendero que colinda con los cerros Manquehue y Manquehuito, lo que amplía las opciones para quienes buscan recorridos de mayor extensión.

Recomendaciones para el trekking

Es importante considerar que no está permitido ingresar con mascotas, ya que la medida busca proteger la flora y fauna del lugar.

Para realizar este trekking se recomienda llevar agua, una mochila liviana, snacks, protector solar y calzado con buen agarre para enfrentar el sendero con mayor comodidad y seguridad.

En este primer capítulo, Melina Noto se preparó para la aventura visitando la tienda Skechers Cenco Costanera, donde eligió vestuario, accesorios y calzado outdoor especialmente diseñados para entregar comodidad, estabilidad y tracción en distintos tipos de terreno.

Gracias a tecnologías desarrolladas para actividades al aire libre, recorrió los senderos del Cerro Polanco con mayor seguridad, demostrando cómo el equipamiento adecuado puede marcar la diferencia al momento de explorar y disfrutar la naturaleza.

Con este nuevo segmento, "La Ruta Perfecta" busca transformarse en una guía para descubrir rincones naturales cercanos a Santiago, entregando información útil para planificar cada salida y fomentar actividades al aire libre para toda la familia.

Revisa el primer capítulo aquí: