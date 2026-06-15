Karen Doggenweiler conducirá MegaTalks junto a L'Oréal Groupe, con foco en el consumo responsable

15 jun. 2026 - 10:44 hrs.

Con el objetivo de generar espacios que permitan abordar los principales desafíos en torno al reciclaje, sustentabilidad, economía circular y transformación de los hábitos de consumo, L'Oréal Groupe presentará una nueva edición de MegaTalks este 18 de junio, a las 18:00 horas.

El encuentro será conducido por Karen Doggenweiler y pondrá el foco en Refill, la iniciativa con la que la empresapromueve la reutilización y recarga de envases como una forma concreta de reducir el uso de materiales y la generación de residuos.

La instancia reunirá a expertos en sostenibilidad, reciclaje y medio ambiente, quienes analizarán cómo la industria puede avanzar hacia modelos de producción más responsables y qué oportunidades abren la innovación y la circularidad.

El programa también buscará relevar el rol que cumplen las empresas, las instituciones y los consumidores en la construcción de prácticas más sostenibles para el futuro.

La transmisión se realizará a través de Mega.cl y el canal de Youtube de Mega.