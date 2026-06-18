Copec RallyMobil debutará en Nacimiento y Negrete con la cuarta fecha del campeonato

18 jun. 2026 - 15:59 hrs. | Act. 19 jun. 2026 - 09:50 hrs.

Este fin de semana, las comunas de Nacimiento y Negrete vivirán su estreno como anfitrionas de una fecha del Copec RallyMobil, una cita que además marcará un récord de participación en la temporada 2026, con 40 binomios inscritos.

La competencia contará con importantes atractivos, entre ellos el debut de los pilotos Catalina Carrasco y Manuel Loyola, quienes darán sus primeros pasos en el campeonato nacional. A ello se suma una nueva edición del esperado duelo entre Jorge Martínez, líder del certamen, Alberto Heller y Gerardo Rosselot, tres de los principales candidatos a quedarse con la victoria en la categoría Rally2.

Inicio oficial este viernes

La actividad oficial del Rally de Nacimiento-Negrete comenzará este viernes 19 de junio con el tradicional shakedown programado desde las 14:00 horas en el sector de Ancali. Más tarde, a las 18:00 horas, se realizará la ceremonia de partida estelar en la Plaza de Armas de Negrete.

Durante todo el fin de semana, pilotos, navegantes y equipos buscarán sumar puntos importantes en una fecha clave del calendario, especialmente considerando la cercanía del WRC Rally Chile Biobío, uno de los eventos más esperados del motorsport nacional e internacional.

Los rankings del campeonato después de tres fechas

RC2

1.- Jorge Martínez 95 puntos

2.- Alberto Heller 65

3.- Gerardo Rosselot 61

4.- Pedro Heller 44

5.- Emilio Rosselot 36

RC3

1.- Felipe Padilla 92 puntos

2.- Patricio Muñoz 84

3.- Eduardo Kovacs 44

4.- Carlos Prieto 35

5.- Lucas del Río 15





RC4

1.- Mario Parra 76 puntos

2.- Juan Claudio Chacón 65

3.- Wilson Ramos 41

4.- Marcos Persia 34

5.- Kristian Domke 5





COPA GT2i

1.- Tomás Gallardo 67 puntos

2.- Sebastián Silva 61

3.- Juan José Echavarri y Felipe Arenas 42

5.- Christobal Masle 40

EQUIPOS

1.- CB Tech 133 puntos

2.- Junior Rally Team 128

3.- Bío Bío Rally Team 118

4.- SAG Rally Team 103

5.- KMR Motorsport 92

Rumbo al WRC Rally Chile Biobío

Uno de los aspectos más relevantes de la fecha es que el Rally de Nacimiento-Negrete contempla un total de 10 pruebas especiales cronometradas, tres de las cuales se desarrollarán en los sectores de Turquía, Nuevo Rere y Hualqui. Estos tramos tendrán una importancia adicional para equipos y pilotos, ya que en septiembre próximo formarán parte del recorrido de la quinta edición del WRC Rally Chile Biobío, fecha válida por el Campeonato Mundial de Rally.

De esta manera, la cuarta jornada del Copec RallyMobil servirá como una importante instancia de preparación de cara al evento internacional que volverá a posicionar a la Región del Biobío y a Chile en el escenario mundial del motorsport.