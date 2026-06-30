Shell presenta en Chile su nuevo combustible 'FuelSave 95 octanos', enfocado en eficiencia y rendimiento

30 jun. 2026 - 11:24 hrs.

Enex, licenciataria de Shell en Chile, anunció el lanzamiento de Shell FuelSave 95 octanos, una nueva alternativa dentro de su portafolio de combustibles. Según la empresa, este producto está orientado a conductores que buscan optimizar el rendimiento de sus vehículos y aprovechar mejor las cargas de combustible.

FuelSave 95 actúa sobre componentes clave del sistema de combustible, como inyectores y válvulas, ayudando a prevenir la acumulación de depósitos que pueden afectar el desempeño del motor. Esto permitiría funcionar más eficientemente a lo largo del tiempo.

Estudios de Shell determinaron que este tipo de combustible permitiría recorrer hasta 15 kilómetros adicionales por estanque. Las pruebas se hicieron en laboratorio (con motores de inyección directa e indirecta) y en flotas bajo condiciones reales. Aunque los resultados pueden variar según el tipo de auto, la capacidad del estanque y hasta las condiciones de manejo.

"Hoy los conductores buscan soluciones concretas que les permitan optimizar su consumo. Con FuelSave 95 queremos ofrecer una alternativa confiable, que combine rendimiento y cuidado del motor en el uso diario", señaló Nicolás Iturra, gerente de planificación comercial de Enex.

La empresa señaló que los consumidores le dan cada vez más importancia al rendimiento, la eficiencia y el cuidado del vehículo al momento de elegir un combustible.