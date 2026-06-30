Según Cadem: BancoEstado y CuentaRUT aparecen entre las marcas mejor valoradas por los chilenos

30 jun. 2026 - 15:42 hrs.

BancoEstado y CuentaRUT se posicionaron entre las marcas mejor evaluadas del país durante el primer semestre de 2026, según el estudio Marcas Ciudadanas de Cadem. CuentaRUT alcanzó el puesto 13 del ranking general y BancoEstado el 14, liderando además sus respectivas categorías. Entre los atributos más destacados por las personas figuran la cercanía, la cobertura territorial y el impacto positivo en la vida cotidiana.

La valoración también se explica por una amplia red de atención que abarca todo el país, con sucursales, oficinas y miles de puntos CajaVecina, además del fortalecimiento de sus canales digitales. A ello se suma la eliminación del cobro por transferencias electrónicas desde CuentaRUT hacia otros bancos, beneficio que alcanza a más de 15 millones de usuarios, junto con nuevas herramientas de pago y mejoras en la experiencia digital.

El estudio también destaca el rol de BancoEstado en el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como su participación en la entrega de beneficios estatales a través de su red física y digital. En el caso de CuentaRUT, que este año cumple dos décadas de funcionamiento, su uso masivo para pagos, transferencias y recepción de beneficios públicos continúa consolidándola como una de las principales herramientas financieras de los chilenos.