Atakama Outdoor invita a celebrar el Día de la Pantufla este 8 de julio para celebrar la comodidad

06 jul. 2026 - 09:39 hrs.

Este 8 de julio Atakama Outdoor celebra una nueva edición del "Día de la Pantufla", una iniciativa que busca romper la rutina y convertir un miércoles 8 de julio en "el día más cómodo del año".

La campaña invita a que las personas dejen por un día los zapatos y se sumen a la celebración usando pantuflas en donde sea que estén, desde la casa, en el trabajo o incluso en actividades cotidianas. La idea de la marca es "sacar una sonrisa y contagiar comodidad".

Beneficios por el Día de la Pantufla

Como parte de esta iniciativa, Atakama Outdoor preparó una serie de beneficios para quienes quieran sumarse antes del 8 de julio. Utilizando el cupón MEGA, los clientes tendrán un 20% de descuento en la compra de pantuflas seleccionadas.

Quienes compren cualquier modelo de pantuflas de la marca participarán en el sorteo de un viaje para dos personas a Isla de Pascua, que incluye pasajes, alojamiento y una estadía de cinco días.

Además, las personas que compartan una foto en sus historias de Instagram, etiquetando a @atakama_outdoor, podrán ser reposteadas y participar en el sorteo de una gift card de $100.000 para comprar en la misma tienda.

Con esta campaña, la marca busca instalar el Día de la Pantufla como una fecha reconocible dentro del calendario, incentivando a que cada vez más personas se sumen a celebrar la comodidad con un toque de humor.