Cenco Malls presenta 'Vacaciones Non Stop' en sus centros comerciales con actividades y gastronomía

06 jul. 2026 - 16:35 hrs.

Durante las vacaciones de invierno, muchas familias buscan panoramas para disfrutar junto a los más pequeños. Pensando en ello, Cenco Malls lanzó "Vacaciones Non Stop", una propuesta que reúne distintas alternativas de entretención y gastronomía en sus centros comerciales a lo largo del país, con actividades para niños, jóvenes y adultos.

La iniciativa contempla una amplia oferta de experiencias permanentes, que incluyen cine, karting, parques infantiles, zonas de juegos y una variada propuesta gastronómica.

"En Cenco Malls buscamos consolidarnos como el punto de encuentro de la ciudad, donde las personas viven experiencias memorables. Queremos estar cada vez más cerca de nuestros clientes, sorprendiéndolos en las distintas estaciones del año con propuestas que mejoren su experiencia en nuestros centros comerciales. Sabemos que en estas vacaciones de invierno las familias buscan panoramas de calidad, por lo que hemos fortalecido nuestra propuesta en torno a dos ejes: una oferta de entretención permanente y una propuesta gastronómica de primer nivel. Queremos que cada visita se transforme en un panorama completo en un solo lugar", enfatizó Macarena Bassaletti, gerente regional de Marketing y Experiencia de Cliente de Cenco Malls.

Entre las alternativas disponibles durante todo el año en sus 12 centros comerciales destacan espacios como Happyland, Rally Kart, Peterland, Family Park, Arena Gamer Experience, Chuck E. Cheese, Sky Costanera, además de cines y zonas de juegos, que ofrecen opciones de entretención para todas las edades.

Durante estas vacaciones de invierno, los visitantes también podrán disfrutar de experiencias especialmente preparadas para la temporada, como las atracciones de Coney Park, las exhibiciones inmersivas de Hasbro City y Van Gogh, además de juegos interactivos y actividades dirigidas a los más pequeños.

A esto se suman los beneficios exclusivos disponibles en la aplicación de Cenco Malls, donde los usuarios encontrarán descuentos y promociones para disfrutar de distintas experiencias durante las vacaciones de invierno.

Gastronomía para compartir

La gastronomía será otro de los protagonistas de estas vacaciones de invierno en Cenco Malls. Espacios como QINTO en Cenco Costanera, Mirador del Alto en Cenco Alto Las Condes, Mirador Florida en Cenco Florida y la Zona Gastronómica de Cenco Portal La Dehesa ofrecen distintas alternativas para compartir en familia. En el caso de QINTO, los visitantes podrán encontrar opciones como Hard Rock Café, Fogo de Chão, Frida Kahlo, Udon y Enrique Tomás, además de experiencias como Luna Bar, ubicado en el Hotel AC Marriott, que combina coctelería, gastronomía y una vista privilegiada de Santiago.

Con esta visión panorámica y una infraestructura preparada para recibir a miles de visitantes a lo largo del país, Cenco Malls invita a disfrutar de unas Vacaciones Non Stop llenas de buenos momentos.

Para más información, visita cencomalls.cl y sus redes sociales @cencomallscl.