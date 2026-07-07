Motor Clásica Chile 2026: Más de 300 autos clásicos y de colección llegarán al Club Hípico

07 jul. 2026 - 16:47 hrs.

Los próximos 3 y 4 de octubre, el Club Hípico de Santiago será el escenario de la primera edición de Motor Clásica Chile, un encuentro dedicado al patrimonio automotriz que reunirá más de 300 vehículos clásicos y de colección provenientes de coleccionistas, museos y marcas.

La exhibición contará con espacios temáticos que recorrerán la historia de distintos países fabricantes de automóviles, ofreciendo una experiencia para quienes buscan conocer la evolución y el legado de la industria automotriz.

Alfonso Esteva, presidente del Club de Automóviles Antiguos de Chile explicó que "esto es una muestra transversal de autos, de clubes, de repuestos, de automovilias que queremos mostrar a la comunidad. Y qué mejor que hacerlo en la Municipalidad de Santiago, con el patrocinio de ellos y con el apoyo de muchos de ustedes. Mega, Havas y Club Hípico son tremendos socios estratégicos nuestros para poder llegar a lograr este sueño que siempre hemos querido mostrar en un solo lugar, una muestra importante de nuestro patrimonio rodante de nuestro país".

Además de la exposición de vehículos, Motor Clásica Chile contará con música en vivo, una zona gastronómica y actividades para toda la familia.

¿Te gustan los autos?

La preventa de entradas para la primera edición de Motor Clásica Chile ya se encuentra disponible y la venta general comenzará este 10 de julio a través de PuntoTicket.

Si eres fanático de los autos clásicos o buscas un panorama para compartir en familia, este evento reunirá historia, cultura y entretención en un mismo lugar.