Más de 700 mil cupones entregados: Campaña de PedidosYa 'Si hay gol, hay cupón' revela qué piden los chilenos

09 jul. 2026 - 14:32 hrs.

Aunque Chile no participa en el campeonato internacional de fútbol de 2026, el interés de los chilenos por seguir los partidos sigue intacto. En este contexto, PedidosYa lanzó la campaña "Si hay gol, hay cupón", una iniciativa que entrega cupones de descuento cada vez que se anota en el torneo. Así, mientras más goles se marquen, más oportunidades tendrán los usuarios de acceder a promociones, transformando cada encuentro en la excusa perfecta para pedir a través de la aplicación.

Desde el inicio del campeonato se han registrado más de 200 goles, lo que ha permitido liberar más de 700.000 cupones para compras en restaurantes y supermercados.

Según datos de PedidosYa, el sábado 4 de julio fue la jornada con mayor actividad desde el comienzo del torneo, impulsada por el partido entre Paraguay y Francia. Solo desde las 17:00 horas, la plataforma registró un aumento del 38% en los pedidos respecto a un día habitual en ese mismo horario.

El efecto también se observó durante los encuentros entre Argentina y Cabo Verde, el 3 de julio, y Colombia y Portugal, el 27 de junio, jornadas que también concentraron un alto volumen de pedidos.

¿Qué prefieren pedir los chilenos?

En cuanto a las preferencias de los usuarios, las hamburguesas lideraron las órdenes con más de 300.000 unidades, seguidas por la pizza (más de 260.000), el pollo (más de 249.000) y las papas fritas (más de 130.000). En supermercados, el producto más demandado fueron los sobres de láminas Panini, con más de 800.000 unidades vendidas, además de palta Hass y marraqueta.

La campaña seguirá hasta el final del campeonato, por lo que cada nuevo gol seguirá traduciéndose en un nuevo cupón para los usuarios de la aplicación.