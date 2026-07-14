Familia invitada por Farmacias Ahumada disfrutó una experiencia VIP en 'Detrás del Muro'

14 jul. 2026 - 09:35 hrs. | Act. 15 jul. 2026 - 14:15 hrs.

El viernes 10 de julio, la familia Vidal Soto, invitada por Farmacias Ahumada, vivió una experiencia exclusiva en Detrás del Muro, disfrutando del programa en vivo desde un espacio VIP del nuevo estudio.

Durante la visita, la familia recorrió las instalaciones del canal, conoció los estudios de Mega y compartió con parte del elenco en un Meet & Greet, donde pudieron conversar y tomarse fotografías con algunos de los integrantes del programa y con rostros del canal.

Para complementar su experiencia en Detrás del Muro y caracterizarse como uno más del programa, cada miembro de la familia recibió poleras oficiales con sus nombres. Al finalizar su recorrido por el canal, los Vidal Soto pudieron acceder al espacio VIP del nuevo estudio, desde donde disfrutaron en primera fila de los sketches y las risas de la grabación en vivo.

¿Quieres ver cómo fue esta experiencia? ¡Revisa el video!: