¡Paulo Londra Vuelve a Chile! Revisa cuándo y dónde será su concierto

24 jul. 2026 - 12:30 hrs.

El cantante de trap argentino Paulo Londra volverá a presentarse en Chile el jueves 20 de agosto de 2026, con un concierto en el Movistar Arena como parte de su gira internacional "Next Rounds Tour 2026".

Londra regresará a Chile luego de su participación en el Festival de Viña del Mar 2026 y su presentación como headliner en Lollapalooza Argentina 2026. Esta vez, con su gira "Next Rounds Tour 2026", llevará su espectáculo a países como Colombia, Paraguay, Uruguay, México, Perú y Estados Unidos, además de presentarse en nuestro país.

¿Quién es Paulo Londra?

El artista alcanzó reconocimiento internacional con su primer álbum, "Homerun" (2019), producción que debutó en el primer lugar de Spotify y acumuló miles de millones de reproducciones. Posteriormente, estrenó "Back to the Game", disco que incluyó colaboraciones con artistas como Ed Sheeran, Travis Barker, Timbaland, Feid y Duki.

A lo largo de su carrera, Paulo Londra también ha registrado cifras importantes en plataformas digitales. Su canal de YouTube superó los 10.000 millones de reproducciones, mientras que su canción "Adán y Eva" alcanzó más de mil millones de escuchas en Spotify, e ingresó al "Billions Club".

¿Quieres asistir a su concierto?

Las entradas para el concierto de Paulo Londra en Chile ya están disponibles en PuntoTicket, con precios que van desde los $11.500 hasta los $34.500.