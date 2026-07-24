Metropolitan Santiago recibirá la primera gira internacional del conferencista Daniel Dueñas

24 jul. 2026 - 16:19 hrs.

El creador de contenido y conferencista boliviano Daniel Dueñas anunció el inicio de su primera gira internacional, "Despierta Tu Fuego World Tour", con la que llevará por primera vez su propuesta de desarrollo personal al formato presencial.

Conocido por compartir contenidos sobre liderazgo, crecimiento personal y transformación humana en plataformas digitales, Dueñas ha construido una amplia comunidad en redes sociales gracias a sus reflexiones y mensajes motivacionales. Ahora, dará el salto a los escenarios con una serie de presentaciones en distintos países de Latinoamérica.

"Despierta Tu Fuego World Tour"

El tour comenzará a mediados de agosto con presentaciones en distintas ciudades de Argentina, además, en Montevideo (Uruguay), Asunción (Paraguay) y Santiago (Chile).

Posteriormente, entre septiembre y diciembre, el recorrido continuará por otros países de Sudamérica, además de México y Centroamérica. La segunda etapa está prevista para 2027 e incluirá Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana y diversas ciudades de Europa.

Durante las presentaciones, el orador abordará los temas que desarrolla habitualmente en sus plataformas digitales mediante relatos personales y herramientas prácticas. Respecto del inicio de la gira, el creador de contenido señaló: "Durante años he recibido mensajes de personas que preguntaban cuándo podrían vivir este mensaje en vivo. Esta gira nace precisamente de ese deseo de encontrarnos cara a cara, compartir una experiencia real y encender juntos ese fuego interior que todos llevamos dentro".

El "Despierta Tu Fuego World Tour" llegará a Metropolitan Santiago, ubicado en Vitacura, el próximo 25 de agosto. Para quienes quieren asistir, desde la organización anunciaron que las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.