'Piensa en Grandes': Fondo de Innovación Social para personas mayores abre postulaciones a su 7° versión

24 jul. 2026 - 17:35 hrs.

Para seguir promoviendo soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de las personas mayores, "Piensa en Grandes" abrió las postulaciones para la séptima versión de su Fondo de Innovación Social.

"Piensa en Grandes" es una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting que se creó como respuesta al envejecimiento de la población y a las oportunidades que representa una sociedad cada vez más longeva. Este fondo impulsa emprendimientos que desarrollen soluciones en ámbitos de inclusión digital, salud preventiva, empleabilidad senior, cuidados, autonomía y envejecimiento activo.

En sus ediciones anteriores, el programa apoyó a 19 emprendimientos, entregando más de $350 millones en financiamiento, y más de 1.000 horas de mentoría especializada. Gracias a este trabajo, las iniciativas beneficiadas han impactado a más de 170.000 personas mayores en el país.

Más allá del apoyo económico, el Fondo de Innovación Social ofrece un acompañamiento integral para fortalecer los proyectos que se seleccionen. Entre sus beneficios destacan mentorías especializadas, acceso a redes de contacto, instancias de trabajo en red, difusión, visibilidad y apoyo para escalar las iniciativas, con el respaldo de una experiencia consolidada tras seis versiones ya realizadas del programa.

¿Quieres postular?

Las postulaciones para el 7° Fondo de Innovación Social ya están abiertas e invitan a presentar iniciativas que contribuyan a construir una sociedad donde las personas mayores puedan desarrollarse con mayor autonomía, participación y oportunidades.