Christiane Endler participó en campaña 'The Greats' de American Eagle y destacó el avance del fútbol femenino

28 jul. 2026 - 09:43 hrs.

La arquera y capitana de la Selección Chilena, Christiane Endler, fue una de las figuras elegidas para protagonizar "The Greats", la nueva campaña global de American Eagle, la nueva campaña global de American Eagle, junto a referentes internacionales como Ronaldinho Gaúcho, Santiago Giménez, Richard Ríos y el artista Lunay.

En el marco de esta iniciativa, la portera del Olympique Lyonnais concedió una entrevista en la que reflexionó sobre el crecimiento del fútbol femenino en Chile, el impacto que ha tenido este deporte en las nuevas generaciones y el significado de formar parte de un proyecto internacional junto a reconocidas figuras del deporte.

"Para mí es un honor poder participar y que se considere mi carrera para una campaña tan importante, con rostros reconocidos en el fútbol", indicó Endler sobre su colaboración. "La grandeza es luchar por cumplir tus sueños, esforzarte por cumplir tus objetivos. Creo que va mucho más allá de los títulos o de las copas que uno pueda tener, habla de la constancia y disciplina con la que uno trabaja y lo profesional que uno es", agregó.

La campaña se basa en el concepto de la "AE Greats Academy", una propuesta que busca destacar distintos aspectos del desarrollo de algunas figuras públicas. En ese contexto, Endler puso el foco en el bienestar fuera de la competencia.

"La preocupación que uno debe tener fuera de la cancha con la nutrición, la recuperación y todo el contexto exterior. Entonces, espero que se lleven eso, que vean la campaña que está muy linda y que la disfruten tanto como yo", explicó la portera.

Durante la entrevista, la arquera también abordó la evolución del fútbol femenino en el país durante la última década y las oportunidades que hoy existen para las nuevas generaciones. Christiane recordó que al comienzo de su carrera las oportunidades para las mujeres eran limitadas. Hoy, en cambio, hay más escuelas, academias y clubes que permiten a niñas y jóvenes desarrollarse en esta disciplina.

De hecho, uno de sus principales objetivos es seguir impulsando espacios para las mujeres en esta práctica deportiva. "Con las academias que tengo en Chile, esa es mi idea: que puedan jugar, disfrutar del deporte, mantenerse activas y compartir con sus compañeras. Ojalá existiera mucho más deporte en Chile, especialmente a edades tempranas", señaló.

"The greats"

Además de su carrera deportiva, Endler abordó su relación con la moda y su participación en la campaña de American Eagle, donde los jeans de la marca son protagonistas.

"Cuando me siento cómoda, cuando me siento bien conmigo, siento que puedo reflejar otras cosas hacia afuera también, eso me encanta. Me encanta la ropa del día a día", aseguró sobre su estilo, que define como "casual y funcional".

Las prendas de la colección "The Greats" utilizadas por Christiane Endler ya están disponibles en las tiendas de American Eagle, en su sitio web, además de en tiendas Paris, Paris.cl y la App Paris.