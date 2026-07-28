Juanes y Lotus presentan Festival Bamba junto a Mega como media partner oficial

28 jul. 2026 - 12:26 hrs.

Mega será el media partner oficial del Festival Bamba, el nuevo festival dedicado a la música latinoamericana que se realizará los días 24 y 25 de octubre de 2026 en el Parque O'Higgins.

Creado por Lotus en conjunto con Juanes y Rafael Restrepo,el festival reunirá a más de 20 artistas nacionales e internacionales durante dos jornadas. El sábado 24 de octubre, el escenario Banco de Chile recibirá a Marc Anthony, Juanes, Conociendo Rusia, Los Pericos, Gale y Seamoon, mientras que el escenario Latino contará con las presentaciones de Los Vásquez, Elena Rose, Jovanotti, Coti y Catalina y Las Bordonas de Oro. En tanto, el domingo 25 de octubre, el escenario Banco de Chile tendrá los shows de Carlos Vives, Fito Páez, Bomba Estéreo, Álvaro Henríquez & Pettinellis, iLe y Aura Bae; mientras que el escenario Latino reunirá a Orishas, Amigo de Artistas, Ráfaga, Paloma Morphy e Çantamarta.

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Quienes asistan podrán elegir entre distintas categorías de acceso, desde el pase general Bamba hasta las experiencias Club Bamba por LATAM Airlines y Terraza Bamba por Cenco Malls. El festival contará con dos escenarios principales de libre acceso y permitirá que los asistentes puedan consumir coctelería durante los shows en vivo. Además, dispondrá de amplias áreas de descanso y distintos espacios temáticos, entre ellos Mercado Mestizo, dedicado al arte y los oficios; Cocinerías, con propuestas gastronómicas de distintos países de Latinoamérica; El Comedor por Lipton Ice Tea; La Cantina; y el sector Picnic, habilitado con mantas y reposeras para el descanso entre presentaciones.

Como beneficio adicional, el Pase Club Bamba de LATAM Airlines y el Pase La Terraza de Cenco Malls ahora incluyen acceso a una silla en la Zona Club. Cada tipo de pase contará con un sector asignado y las sillas estarán disponibles por orden de llegada entre los distintos shows. Así, los asistentes podrán elegir entre disfrutar cómodamente sentados o vivir las presentaciones de pie desde la Zona Club, ubicada a un costado del escenario Banco de Chile.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.