Más de 15 funciones en un solo equipo: Así evoluciona la limpieza del hogar con Kobold

30 jul. 2026 - 14:48 hrs.

Durante años, las labores del hogar implicaban utilizar distintos implementos para cada tarea: una aspiradora para retirar el polvo, un trapeador para limpiar los pisos y productos específicos para distintas superficies, sin embargo, el desarrollo tecnológico ha cambiado ese escenario, dando paso a sistemas que integran múltiples funciones en una sola solución.

Esta evolución responde a una nueva necesidad de los consumidores, que hoy buscan alternativas capaces de optimizar el tiempo, facilitar las tareas domésticas y ofrecer un mejor rendimiento mediante el uso de tecnologías inteligentes.

En este escenario surge Kobold, un sistema integral de limpieza para el hogar desarrollado por Vorwerk, compañía alemana con más de 140 años de trayectoria y conocida en Chile por Thermomix. Aunque esta última ha ganado reconocimiento por sus soluciones para la cocina, la empresa también destaca por desarrollar tecnologías para la limpieza del hogar, aplicando la experiencia e innovación que la ha caracterizado durante décadas.

Optimizar la tareas de limpieza

En esa línea, Kobold cuenta con un sistema modular y escalable encabezado por el modelo VK7, que reúne más de 15 funciones orientadas a optimizar las tareas de limpieza. Entre sus principales características destacan sus cuatro niveles de aspiración turbo, la detección automática del tipo de superficie y el cambio inteligente al modo alfombra.

Estos avances no solo buscan optimizar las tareas del hogar, también responden a una preocupación cada vez más presente en las familias: mantener espacios más saludables.

Tras la pandemia, la limpieza dejó de estar asociada únicamente al orden y comenzó a vincularse con la calidad del aire y el bienestar. En ese contexto, tecnologías como las de Kobold incorporan sistemas de filtración certificados por TÜV Nord, especialmente indicados para personas con alergias. Gracias a una bolsa filtro que retiene el 99,9% de las partículas de polvo, estos equipos contribuyen a mejorar la calidad del aire al interior de las viviendas.

Otro aspecto que ha cobrado relevancia es la combinación entre alto rendimiento y un funcionamiento más silencioso. La tendencia apunta a desarrollar equipos capaces de ofrecer una limpieza eficiente sin generar niveles elevados de ruido, mejorando así la experiencia de uso. En ese escenario, Kobold es una de las marcas que ha incorporado este tipo de tecnologías, con equipos que registran una emisión acústica inferior a 78 dBA.

A ello se suman baterías inteligentes que optimizan la autonomía durante la limpieza y soluciones diseñadas para distintas superficies. Tal es el caso del limpiador multisuperficies VG100+, capaz de limpiar y secar en una sola pasada, cubriendo hasta 80 m² con solo 300 ml de líquido. Además, es el único de su categoría en incorporar esta tecnología, reduciendo tanto el tiempo como el esfuerzo que demandan estas tareas.

Una tendencia que llegó para quedarse

La incorporación de soluciones integrales refleja una transformación que continúa ganando espacio en los hogares. Cada vez más personas priorizan equipos que les permitan optimizar el tiempo, mejorar la eficiencia y facilitar las labores domésticas, reemplazando varios implementos por un solo sistema.

Para quienes deseen acceder a más información sobre el sistema integral de limpieza Kobold, sus funciones o solicitar una demostración personalizada, la marca dispone de un servicio gratuito y sin compromiso, en el que un agente presenta el funcionamiento del sistema en el hogar durante una sesión de aproximadamente 45 minutos. Más detalles y el formulario de inscripción están disponibles en www.kobold.cl.