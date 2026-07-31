Clientes BancoEstado podrán acceder a descuentos de hasta un 100% en servicios adicionales de JetSMART

31 jul. 2026 - 18:35 hrs.

Viajar en avión implica un gasto que va mucho más allá del pasaje. Servicios como el equipaje, la selección de asiento o el embarque prioritario pueden aumentar considerablemente el costo final, sin embargo, quienes sean clientes de BancoEstado y compren vuelos en JetSMART, podrán acceder a descuentos de hasta un 100% en servicios adicionales.

Este beneficio está disponible para usuarios de CuentaRUT, Cuenta Corriente y tarjetas de crédito BancoEstado, quienes podrán obtener rebajas al pagar sus pasajes con sus medios de pago de la entidad.

La iniciativa forma parte de la alianza entre BancoEstado y JetSMART y busca facilitar el acceso a viajes más convenientes. Los descuentos están disponibles al comprar pasajes a través del sitio web de la aerolínea y aplican a servicios como maletas, selección de asiento, embarque prioritario y transporte de mascotas, con porcentajes que varían según el producto financiero utilizado.

¿Cómo acceder al beneficio?

No es necesario realizar una inscripción previa. Para obtener los descuentos, los usuarios deben ingresar al sitio web de JetSMART y, durante el proceso de compra, utilizar como código promocional los seis primeros dígitos de su tarjeta BancoEstado. Además, el pago debe efectuarse con la misma tarjeta para que la promoción sea válida.

Los porcentajes de descuento varían según el producto BancoEstado utilizado para realizar la compra del pasaje.