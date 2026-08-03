HP OmniBook llega a Chile: Computadores con inteligencia artificial y batería de larga duración

03 ag. 2026 - 08:56 hrs.

HP anunció la llegada a Chile de la familia HP Omnibook, un nuevo portafolio de computadores con inteligencia artificial (AI PC'S) diseñado para responder a las nuevas formas de trabajar, estudiar, crear contenido y entretenerse desde un mismo dispositivo.

La nueva línea está integrada por las familias HP OmniBook Ultra, HP OmniBook X, HP OmniBook 5 y HP OmniBook 3, que ofrecen distintas configuraciones para estudiantes, profesionales, emprendedores y creadores de contendio. Los equipos incorporan capacidades de inteligencia artificial y están diseñados para adaptarse a diferentes necesidades de productividad, creatividad, colaboración y entretenimiento, además de ofrecer una batería de larga duración para tener mayor autonomía.

¿Qué son las "AI PC's"?

Las AI PC'S son una nueva generación de computadores preparados para aprovechar funciones impulsadas por inteligencia artificial. Gracias a hardware especializado y a las herramientas de IA disponibles en Windows, estos equipos permiten optimizar tareas como videollamadas, organización del trabajo, aprendizaje, colaboración y creación de contenido, lo que contribuye a mejorar la productividad en distintas actividades cotidianas.

Dependiendo del modelo, el portafolio incorpora plataformas Intel® Core™ Ultra y Qualcomm Snapdragon®, desarrolladas para ofrecer un equilibrio entre rendimiento, eficiencia energética y capacidades optimizadas para inteligencia artificial.

Esta línea de PC'S también integra pantallas de alta calidad, cámaras optimizadas para videollamadas, sistemas de audio mejorados y diseños que facilitan su transporte.

La compañía informó que para conocer los modelos, configuraciones y disponibilidad de la familia HP OmniBook se puede consultar HP.com y sus distribuidores autorizados.