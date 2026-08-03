Dominga López, la nueva Miss Universo Chile, encabeza campaña de Palmers que invita a sacar el 'lado salvaje'

03 ag. 2026 - 12:08 hrs.

Dominga López fue coronada como Miss Universo Chile 2026, convirtiéndose en la representante del país para la próxima edición del certamen internacional.

Este nuevo hito llega mientras la modelo también es el rostro de "Savage", la más reciente campaña de Palmers, que busca inspirar a las personas a expresar su personalidad y atreverse a sacar su "lado más salvaje" a través de una nueva colección.

Sobre la elección de Dominga como rostro de la marca, Daniela Bravo, gerente de Producto de Palmers, aseguró que "Dominga conecta de forma natural con lo que buscábamos transmitir: seguridad, actitud y autenticidad, y verla asumir este desafío como Miss Universo Chile refuerza el mensaje de la campaña. La chilena hoy se atreve mucho más: el animal print dejó de ser algo reservado para ocasiones especiales y se transformó en una elección de todos los días".

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Savage de Palmers

La propuesta reúne tres diseños principales: animal print, encaje negro y encaje morado, disponibles en distintos modelos para que cada persona encuentre la alternativa que mejor se adapte a su estilo.

Bajo el concepto "atrévete a sacar tu lado Savage", la campaña busca transmitir un mensaje de confianza, actitud y autenticidad, invitando a experimentar con diferentes diseños y formas de expresión.

Quienes quieran conocer más sobre "Savage" y revisar los distintos modelos disponibles pueden hacerlo a través de www.palmers.cl, en donde se encuentra disponible la colección completa.