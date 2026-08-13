¿Vale la pena esperar al Cyber Monday 2026 para cambiar de celular?

13 ag. 2026 - 14:09 hrs.

[Comunicado de prensa]

En un calendario comercial marcado por distintos eventos de descuentos y promociones, uno de los más destacados es el Cyber Monday. Si bien todavía faltan algunas semanas para su realización, la próxima edición se proyecta para comienzos de octubre, con una fecha estimada entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre. La relevancia de esta instancia quedó reflejada en su versión anterior: el Cyber Monday 2025 registró 4,4 millones de transacciones y ventas por cerca de US$450 millones, alcanzando el mayor nivel de ventas desde el inicio del evento en 2011, según cifras de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Ante este nivel de actividad, planificar las compras con anticipación, comparar precios y definir qué productos se necesitan puede ser clave para que los consumidores aprovechen de mejor manera las ofertas que suelen concentrarse durante estas jornadas.

¿Comprar ahora o esperar al Cyber Monday?

Para quienes están pensando en realizar una compra importante durante los próximos meses, la cercanía con el último trimestre del año abre una pregunta habitual: ¿conviene comprar ahora o esperar al Cyber Monday? La respuesta dependerá de la urgencia y del tipo de producto, pero las semanas previas pueden ser una buena oportunidad para definir un presupuesto, identificar necesidades y conocer los precios habituales antes de que comiencen las promociones.

Tecnología y celulares entre las categorías a considerar

La edición anterior mostró que las oportunidades del Cyber Monday se distribuyeron entre distintas categorías. Durante el primer día del Cyber Monday 2025, el descuento promedio en bienes de consumo alcanzó el 20%, mientras que segmentos como vestuario y calzado registraron rebajas cercanas al 25%. Además, las grandes tiendas concentraron cerca de un tercio de las compras, seguidas por turismo y viajes, con algo más del 25% de participación.

En este escenario, la tecnología y los smartphones también aparecen como categorías relevantes para quienes están evaluando una compra. De acuerdo con la última encuesta de acceso y uso de Internet de Subtel, los smartphones están presentes en el 99,1% de los hogares en Chile. Por eso, para quienes están pensando en renovar su equipo, anticiparse al Cyber Monday puede servir para comparar modelos, conocer sus precios actuales y definir qué características realmente necesitan antes de tomar una decisión.

¿Qué revisar antes de cambiar de celular?

Antes de renovar un smartphone es importante determinar qué gama y rango de precio se ajustan mejor al uso que tendrá el equipo. Mientras los modelos de entrada apuntan a funciones esenciales, la gama media incorpora mejores pantallas, cámaras y rendimiento, y los equipos premium suman procesadores más avanzados, materiales de mayor calidad y nuevas funciones de inteligencia artificial.

Más allá de la marca, aspectos como batería, almacenamiento, calidad de cámara, pantalla, conectividad 5G, actualizaciones de software y funciones de inteligencia artificial pueden marcar diferencias importantes. Esto cobra especial relevancia considerando que Chile ya superó los 10 millones de conexiones 5G, tecnología cuya adopción creció 62,3% en doce meses, según Subtel.

Los modelos que concentran mayor interés

Entre las alternativas actuales aparecen equipos como el Galaxy S26, Xiaomi 15T Pro, Motorola Edge 70 y la familia iPhone 17, cada uno con propuestas diferentes en fotografía, autonomía, pantalla y funciones inteligentes.

Dentro de la gama premium, el iPhone 17 destaca por ofrecer desde su modelo base 256 GB de almacenamiento, pantalla OLED de 6,3 pulgadas con ProMotion de hasta 120 Hz y un sistema de dos cámaras Fusion de 48 MP, además de Apple Intelligence. Su posicionamiento también viene acompañado por la demanda: durante el primer trimestre de 2026 fue el smartphone más vendido a nivel mundial, mientras la serie iPhone 17 ocupó los tres primeros lugares del ranking global de Counterpoint Research.

¿Conviene esperar al Cyber Monday para comprar un celular?

Para quienes no necesitan cambiar su equipo de inmediato, esperar al Cyber Monday puede ser una alternativa conveniente. Las semanas previas permiten definir un presupuesto, comparar modelos y conocer los precios habituales antes de que comiencen las promociones.

Cuando llegue el evento, será importante mirar más allá del porcentaje de descuento y comparar precio final, medios de pago, cuotas, despacho y garantía. El SERNAC también recomienda revisar precios y condiciones de compra con anticipación para tomar decisiones más informadas durante este tipo de eventos.

En definitiva, esperar puede valer la pena cuando existe planificación previa. Tener claro qué equipo se busca, cuánto se está dispuesto a gastar y cuáles son sus condiciones habituales de venta permitirá evaluar mejor las ofertas y evitar que la urgencia del Cyber Monday determine la compra.