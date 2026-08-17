Andrés Calamaro vuelve a Chile con su gira 'Como Cantor': Conoce cuándo y dónde será su concierto

17 ag. 2026 - 09:05 hrs.

Andrés Calamaro regresará a Chile este martes 25 de agosto para presentarse en el Movistar Arena, en el marco de "Como Cantor", el tour que marca su retorno a los escenarios nacionales.

El músico argentino llegará con una selección que reúne canciones fundamentales de su trayectoria y piezas ligadas al imaginario cultural de su país. Sobre un escenario que estará acompañado por su banda en vivo, pieza clave de un espectáculo que combina fuerza sonora y sensibilidad.

La propuesta detrás de "Como Cantor"

Esta nueva etapa busca mostrar una faceta más esencial y profunda de su repertorio, conectando distintas composiciones a través de un recorrido pensado especialmente para sus presentaciones en vivo.

Para el intérprete, este tour también tiene un significado particular. Calamaro lo concibe como "un ritual y un cumplimiento del destino", desde una mirada que pone en valor aquello que ha perdido y lo que permanece después de años de carrera.

Así, la presentación de este 25 de agosto marcará un nuevo encuentro entre los fanáticos de Chile, esta vez con un show que conectará diferentes momentos de su historia musical bajo el concepto "Como Cantor".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bizarro Live Entertainment (@bizarrolivecl)

¿Cómo comprar entradas para Andrés Calamaro en Chile?

Los boletos ya están disponibles a través de Puntoticket. Asimismo, quienes compren sus entradas con tarjetas BancoEstado pueden acceder a un 20% de descuento.