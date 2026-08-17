Karen Doggenweiler liderará conversación de MegaTalks junto a Nescafé sobre impacto y compromiso social

17 ag. 2026 - 15:58 hrs.

Este 17 de agosto, MegaTalks tendrá una nueva edición presentada por Nescafé, que será conducida por Karen Doggenweiler y tendrá como eje principal el impacto social y el rol de las comunidades en la generación de cambios.

El encuentro contará con la participación del arquitecto Nicolás Cruz, fundador y director de las fundaciones Junto al Barrio y Basepública, quien compartirá su experiencia trabajando directamente con comunidades y las distintas formas en que la organización de los propios vecinos puede generar transformaciones en sus barrios.

La comunidad como parte de la solución

Parte del trabajo de Cruz consiste en trasladarse a vivir a los lugares donde desarrolla sus proyectos, con el objetivo de conocer desde dentro las necesidades de cada comunidad y trabajar junto a sus habitantes en posibles soluciones.

Su experiencia busca demostrar que no siempre se necesitan grandes presupuestos para generar cambios, sino que la organización y participación de los propios vecinos puede permitir que una comunidad avance en sus objetivos.

Durante MegaTalks, abordará casos en los que acciones como recuperar espacios, renovar edificios o impulsar la creación de sedes comunitarias han surgido desde los propios habitantes, quienes participan directamente en el proceso y posteriormente pueden continuar desarrollando nuevas iniciativas.

Esta mirada se relaciona con la propuesta de Nescafé para el encuentro: cómo una conversación y conocer la visión de otra persona puede abrir nuevas formas de imaginar lo que es posible hacer.

La transmisión se realizará a través de Mega.cl y el canal de Youtube de Mega.