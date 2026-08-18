Ranking Total Brands 2026: BancoEstado, CajaVecina y CuentaRUT destacan como líderes en sus categorías

18 ag. 2026 - 16:51 hrs.

BancoEstado destacó en la edición 2026 del estudio Total Brands, desarrollado por Criteria y BBK Group, que evaluó a 162 marcas pertenecientes a 30 categorías, considerando dimensiones como propuesta de valor, experiencia, identidad y propósito.

La medición, elaborada a partir de más de 4.400 encuestas realizadas a nivel nacional, ubicó a BancoEstado, CuentaRUT y CajaVecina en el primer lugar de sus respectivas categorías. BancoEstado encabezó la categoría Finanzas, mientras que CajaVecina obtuvo el primer puesto en Pagos.

Uno de los avances más destacados fue el de CuentaRUT, que subió desde el puesto 20 al octavo lugar del ranking general. Entre las personas menores de 30 años, además, avanzó 50 posiciones respecto de la medición anterior.

De acuerdo con los resultados del estudio, CuentaRUT obtuvo una evaluación destacada en atributos como capacidad de adaptación, personalización, relación precio-beneficio y relevancia.

Por su parte, CajaVecina avanzó 17 posiciones en el ranking general y alcanzó el primer lugar en la categoría Pagos. La red cuenta actualmente con más de 45.000 puntos de atención distribuidos a lo largo del país, permitiendo acceder a distintos servicios financieros, incluso en comunas donde BancoEstado constituye la única presencia bancaria.

Según Total Brands 2026, CajaVecina destacó en atributos vinculados con innovación, relevancia y personalización, además de su capacidad de adaptación y cercanía con las personas.

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Rutpay debuta en el ranking

Rutpay, la aplicación de BancoEstado, ingresó por primera vez a Total Brands y se ubicó en el puesto 24 del ranking general. En su debut, destacó principalmente en atributos relacionados con adaptación, innovación y renovación constante.

La aplicación reúne distintas alternativas de pago y beneficios asociados a categorías como supermercados, farmacias, combustible y retail. Además, ha formado parte de iniciativas recientes, entre ellas el canje del Cupón de Gas Licuado.

Estos servicios se complementan con la red de atención presencial de BancoEstado, que cuenta con más de 420 sucursales, además de la cobertura de CajaVecina a lo largo del país, desde Putre hasta Puerto Williams.