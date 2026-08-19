Por el lanzamiento de 'Seduction X': Karen Doggenweiler protagonizará el vodcast 'Historias que Seducen'

19 ag. 2026 - 11:37 hrs.

Karen Doggenweiler será la encargada de conducir un nuevo vodcast en el marco del lanzamiento de Seduction X, la nueva fragancia de Banderas Perfumes.

Bajo el concepto "Historias que seducen", la animadora conversará con los actores de Mega, Max Salgado y Felipe Rojas sobre la seducción, la atracción y los vínculos entre dos personas.

Durante el encuentro, los protagonistas tocarán temas como la química, las primeras impresiones, la atracción y aquellos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia al momento de conocer a alguien. Una instancia para explorar, desde distintas experiencias y puntos de vista, qué influye en la conexión entre dos personas.

El programa será transmitido este jueves 20 de agosto, a las 20:00 horas, a través de Mega.cl y el canal oficial de Mega en YouTube.