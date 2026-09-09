'Hoy es tu día Shell': La nueva plataforma con promociones y beneficios en combustibles y tiendas upa!

09 sept. 2026 - 08:21 hrs.

Enex, licenciataria de Shell en Chile, presentó "Hoy es tu día Shell", una nueva iniciativa que reúne promociones y beneficios para clientes, tanto en la carga de combustible como en las tiendas upa!

La propuesta contempla descuentos en combustibles, cupones, premios, concursos y distintas activaciones que se irán renovando durante el año. Las oportunidades estarán disponibles a través de la app de Shell, redes sociales y estaciones de servicio a nivel nacional, según la dinámica de cada promoción.

"Queremos que nuestros clientes puedan aprovechar mejor cada visita a Shell, no solo al momento de cargar combustible, sino también en tiendas upa! y en otros servicios disponibles en nuestras estaciones, como lavado o cambio de aceite. Por eso, estamos impulsando las alternativas y beneficios disponibles, que hoy reunimos bajo ‘Hoy es tu día Shell’", afirmó Nicolás Iturra, gerente de planificación comercial de Enex.

Más alternativas en cada carga

La nueva plataforma se suma al reciente lanzamiento de Shell FuelSave 95, gasolina desarrollada con foco en el rendimiento y que permite alcanzar hasta 15 kilómetros adicionales por estanque, bajo determinadas condiciones de uso y mantenimiento del motor, que junto a Shell V-Power (la alternativa prémium de la empresa) será parte de distintas activaciones.

Beneficios por usar la app Shell

La app Shell también permitirá acceder a algunas de las promociones y beneficios. Actualmente, la aplicación permite pagar en estaciones habilitadas, acceder a cupones, promociones y descuentos, además de participar en Shell GO+, el programa de fidelización de la compañía.

Entre las iniciativas anunciadas también hay un sorteo por una experiencia relacionada con la Fórmula 1, en el que podrán participar quienes realicen compras superiores a $25.000 a través de la app Shell, según las condiciones y fechas de la promoción.