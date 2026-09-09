WRC Rally Chile Biobío 2026: El Mundial de Rally aterriza en el país en una fecha clave de definiciones

09 sept. 2026 - 09:13 hrs.

Por quinta vez en la historia, la Región del Biobío albergará una fecha válida por el Campeonato Mundial de Rally (WRC). Del 10 al 13 de septiembre, la 12ª prueba de la temporada no solo traerá a los pilotos más reconocidos a nivel mundial, sino que coronará de manera definitiva a un campeón del mundo.

Con base en el Hotel Casino MDS de Talcahuano y una gran Partida Estelar en la Plaza de la Independencia de Concepción, la competencia contempla 16 pruebas especiales a lo largo de tres intensos días de carrera en zonas rurales de la región.

WRC Rally Chile Biobío 2026

Pase lo que pase, el Rally Chile Biobío quedará en los registros al albergar la doble fecha final de la categoría Mundial Junior. Cuatro pilotos llegan con opciones de campeonar, encabezados por el sueco Calle Carlberg (95 pts.) y el turco Ali Türkkan (92 pts.). La representación nacional estará a cargo del viñamarino Gerardo Rosselot, quien defenderá los colores patrios sobre un Ford Fiesta Rally3.

En la categoría estelar, Toyota Gazoo Racing llega con opción de asegurar su décimo título de Constructores e igualar la marca histórica de Lancia. En el ranking de pilotos, el líder del campeonato, Elfyn Evans (216 pts.), deberá contener el arremetida del joven finlandés Sami Pajari, quien viene en racha tras ganar de forma consecutiva en Estonia, Finlandia y Paraguay.

También, los máximos exponentes del Copec RallyMobil dirán presente para medirse con los astros internacionales. Destaca el 13 veces campeón nacional Jorge Martínez, quien estrenará un Skoda Fabia RS Rally2 cero kilómetro, y Pedro Heller, quien debutará al volante de un Toyota GR Yaris Rally2. En la serie RC3 asoman con fuerza nombres como Felipe Padilla, Patricio Muñoz, Eduardo Kovacs y Carlos Prieto.

Itinerario de la competencia

La actividad previa a la competencia comenzará con dos jornadas de entrenamientos opcionales para probar las máquinas y continuar con el reconocimiento de las rutas. El ambiente mundialista tomará fuerza con el desarrollo del Shakedown en el sector El Manzano de Miramar a partir de las 11:01 horas, seguido por la tradicional Partida Estelar que se llevará a cabo en la Plaza de la Independencia de Concepción desde las 18:00 horas del jueves 10 de septiembre

La acción formal en la ruta largará el viernes 11 de septiembre a las 08:53 horas con una primera etapa de 454,16 km totales (101,30 km cronometrados) divididos en seis tramos por Turquía, Nuevo Rere y Hualqui. La competencia continuará el sábado con la jornada más extensa y decisiva, que abarcará 406,76 km (139,20 km contra el reloj) por los tramos de Pelún, Lota y María Las Cruces, para finalmente concluir el domingo 13 con un trayecto de 316,69 km (71,20 km cronometrados) en Carampangue y Biobío, sector que albergará la Wolf PowerStage que otorga puntos adicionales a los mejores tiempos.