'El Gran Circo de Ruperto' llega a Monticello: Revisa las funciones para estas Fiestas Patrias

11 sept. 2026 - 17:36 hrs.

Las Fiestas Patrias se acercan y distintos espacios ya preparan sus panoramas para celebrar este 18 de septiembre. Una de las alternativas será Monticello, que entre el 17 y el 19 de septiembre contará con una programación que reunirá gastronomía, actividades infantiles y funciones de "El Gran Circo de Ruperto"en un entorno seguro y con estacionamiento gratuito para todos los asistentes.

Durante las tres jornadas, el recinto dispondrá de una zona de juegos para niños y espacios pensados para disfrutar en familia. Asimismo, la posible lluvia no será un problema para la jornada, ya que todas las actividades se realizan en espacios interiores, garantizando una celebración cómoda y resguardada del clima.

"El Gran Circo de Ruperto"

Uno de los panoramas programados será "El Gran Circo de Ruperto", espectáculo con el que Christian Henríquez arribará a Monticello. El comediante y artista circense presentará "Érase una vez, un príncipe azul" junto a su hija Antonella Henríquez.

Las funciones se realizarán los días 17, 18 y 19 de septiembre, a las 20:30 horas, y los niños menores de 12 años podrán ingresar con entrada liberada.

¿De qué se trata "Érase una vez, un príncipe azul"?

La historia tiene como protagonista a Ruperto, quien interpreta a un príncipe que es hechizado por una bruja influencer que busca quitarle sus seguidores en redes sociales.

A partir de ese momento, el personaje inicia una aventura en la que se encontrará con distintos personajes mientras intenta recuperar a sus seguidores.

La obra combina elementos de comedia y circo en una historia dirigida a la familia, que aborda el tiempo destinado a las redes sociales y cómo su uso puede afectar la interacción con familiares y personas cercanas.

Las entradas para las funciones de "Érase una vez, un príncipe azul" se encuentran disponibles a través de Ticketmaster en este link.