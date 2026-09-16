Copec oficializa alianza con las Selecciones Nacionales de Chile hasta 2030

16 sept. 2026 - 12:30 hrs.

Copec se convirtió en nuevo auspiciador oficial de las Selecciones Nacionales de Fútbol de Chile, tras concretar una alianza con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) que se extenderá durante el ciclo 2026–2030.

El acuerdo contempla a todas las categorías de La Roja, incluyendo las selecciones adultas masculina y femenina, además de los equipos juveniles Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

La alianza busca conectar la presencia de Copec a lo largo de Chile con una de las principales pasiones que reúne a los chilenos, fortaleciendo el vínculo de la compañía con el fútbol nacional.

Este nuevo acuerdo se suma a la relación que Copec mantiene con el deporte a través de distintas iniciativas, entre ellas Team Copec, Copec RallyMobil y el apoyo a Los Cóndores.

De esta manera, la compañía se incorpora como auspiciador oficial de las Selecciones Nacionales durante un ciclo que abarcará desde 2026 hasta 2030 y que considera tanto a La Roja adulta como a sus categorías formativas.

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