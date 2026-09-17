Con show de drones: Grupo Falabella presentó 'Fpuntos', la nueva identidad de su programa de lealtad

17 sept. 2026 - 11:42 hrs.

Grupo Falabella presentó oficialmente "Fpuntos", la nueva identidad de su programa de lealtad, en una actividad realizada en el Parque Uruguay de Providencia, que incluyó un show de drones abierto a la comunidad.

A través de distintas figuras proyectadas en el cielo, el espectáculo dio a conocer algunos de los principales atributos de esta renovación, como experiencias, flexibilidad y conveniencia.

¿Qué novedades incorpora Fpuntos?

La renovación del programa contempla más formas de acumular puntos, un proceso de canje más simple y nuevos beneficios para sus 12 millones de clientes en Chile.

La gerente corporativa de Loyalty de Grupo Falabella, Andrea González, destacó que “con este proceso de renovación estamos reforzando atributos como la simplicidad, flexibilidad y conveniencia para los 12 millones de clientes en Chile, que crecen continuamente. De hecho, en los últimos cinco años se han incrementado un 65%”.

Desde el lunes 14 de septiembre, 1 Fpunto equivale a $1 y los clientes tienen nuevas formas para acumular, por lo que puedan juntar más puntos y de manera más rápida. Dependiendo del medio de pago que tengan las personas, pueden acceder a cuatro categorías: Estándar, Clásica, Premium y Elite. Además, quienes cuenten con CMR Premium o CMR Elite pueden duplicar y triplicar sus puntos, respectivamente, en todas sus compras. Incluso, quienes más acumulen pueden hasta quintuplicarlos.

Además, Fpuntos busca integrar de mejor manera los distintos negocios de Grupo Falabella y su red de más de 100 comercios asociados, ampliando las opciones para acumular y utilizar puntos.

Con este lanzamiento, el programa inicia una nueva etapa orientada a simplificar la experiencia de sus usuarios y ampliar las posibilidades de acumulación, canje y acceso a beneficios.